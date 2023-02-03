الفجيرة تستضيف الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح للمرة الأولى عربياً

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 فبراير 2023 05:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، وبدعم ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة .. تستضيف الفجيرة فعاليات الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح (آي تي آي) وقمّة المسرح خلال الفترة من 20 -24 فبراير الجاري وذلك ، بالتعاون مع وزارة الثقافة و الشباب، وبإشراف من الأمم المتحدة عبر منظمة اليونسكو التي اختارت الفجيرة كأول مدينة عربية تستضيف هذا الحدث وليكون الأضخم من نوعه في تاريخ الهيئة.

وبحسب “وام”، تنعقد هذه الفعالية العالمية للمرة الأولى في الدول العربية تحت شعار “الفنون الأدائية: أكثر من مجرد ممثل”، وهي واحدة من أهم الفعاليات في عالم المسرح عالميا، ويشارك فيها نحو 500 فنان ومسرحي من 150 دولة ، ويضم البرنامج جلسات حوارية وحلقات نقاشية تقدمها شخصيات مؤثرة عالمياً في مجال الفنون الأدائية.

وقال سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، إنَّ الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح يقام للمرة الأولى في إمارة الفجيرة من 20 – 24 فبراير الجاري تحت عنوان “نجتمع من أجل الفنون الإنسانية والأدائية”، ويشارك فيه متحدثون وضيوف من أبرز الشخصيات الثقافية والفنانيين والمسرحيين العرب والأجانب، وأعضاء الهيئة الدولية للمسرح بجانب ممثلي أهم المسارح ومؤسسات الفنون الأدائية العالمية وصناع القرار في مجال المسرح بهدف مناقشة قضايا وموضوعات الفنون الأدائية وتحدياتها المعاصرة.

وأضاف الضنحاني أنّ اختيار إمارة الفجيرة لاستضافة الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح وما يصاحبه من فعاليات يؤكد على مكانة الفجيرة على الخارطة العالمية للمسرح والفنون ودورها الهام في المشهد الثقافي عمومًا، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالاهتمام بالمسرح، ودعم ولي عهد الفجيرة للمشاريع التي تثري الحركة المسرحية والفنية في الدولة، وتعزز تبادل الأفكار والتجارب الأدائية بين مختلف دول العالم.

من جانبه، أكّد سعادة محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح، أهمية الجلسات النقاشية ومواضيعها في “قمة المسرح” التي تنعقد ضمن فعاليات الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح وتطرح تساؤلات ومواضيع المسرح وإشكالاته ودور الفنون الأدائية في تغيير حياة الأفراد.

وأوضح أن قمة المسرح تعتبر منصة لأعضاء الهيئة الدولية للمسرح لمشاركة أفضل الممارسات والفرص لإثراء وجود الفنون الأدائية في العالم الحديث ومعالجة قضاياها الراهنة.

من جهته قال سعادة مبارك الناخي وكل وزارة الثقافة والشباب استطاعت دولة الإمارات ومن خلال العديد من الإجراءات والتسهيلات والدعم الذي تقدمه للمبدعين والموهوبين في مختلف المجالات أن تكرس نفسها وجهة عالمية تحتضن الفعاليات الكبرى والتجمعات الثقافية العالمية في بيئة حاضنة، بما تملكه من بنية تحتية قوية تخدم هذا التوجه.

وأشار إلى أن دعم هذه الفعالية العالمية للمسرح يأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية والتي من ضمنها المسرح الذي توليه الوزارة اهتماماً خاصاً.

وذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت قبل أشهر قليلة مبادرة “أبدع مسرح” التي تهتم بدعم المسرح والمسرحيين في البلاد وتعزيز هذه الصناعة الإبداعية محلياً ودولياً.