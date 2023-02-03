نشكركم على متابعتكم خبر غدا .. منتخبنا الوطني للجودو يبدأ مشاركته في “باريس جراند سلام” بـ3 مواجهات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 فبراير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

يبدأ منتخبنا الوطني للجودو، يوم غد السبت، مشاركته في بطولة ” باريس جراند سلام الكبرى للجودو”، بـ 3 مباريات في الوزن الخفيف، وذلك حسبما أسفرت عنه قرعة البطولة، والتي أجريت عبر تقنية الفيديو بإشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وبحسب “وام”، تشهد البطولة مشاركة 527 لاعبا ولاعبة من 85 دولة من بينهم 9 دولة عربية وهي الإمارات والبحرين، وقطر، والمغرب، وتونس ولبنان، والعراق، والجزائر، وجيبوتي، حيث يطمح المشاركون في الحصول على الرصيد الأكبر من النقاط المؤهلة إلى أولمبياد باريس.

وتشهد المواجهة الافتتاحية النسائية يوم غد ، مشاركة لاعبتنا ميثاء النيادي في وزن تحت 52 كجم ، فيما تخوض اللاعبة باتسو ألتان مباراتها ضمن منافسات وزن تحت 57 كجم.

وعلى مستوى الرجال يلعب غدا السبت أيضا لاعبنا جورام أرام ضمن مباريات وزن تحت 66 كجم.

وفي ختام تصفيات البطولة بعد غد الأحد، يشارك 3 لاعبين هم تلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم، وظفار كوسوف في وزن تحت 100 كجم ضمن مباريات الوزن الثقيل.