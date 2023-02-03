نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الجمعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 فبراير 2023 10:54 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والجزر، رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً بعد الظهر معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار غرباً.

وأوضح المركز – في بيانه اليومي – أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 ك/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب تدريجياً بعد الظهر خاصة غرباَ، ويحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 02:15، والجزر الأول عند الساعة 19:04 والجزر الثاني عند الساعة 05:51.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:40 والمد الثاني عند الساعة 21:54 والجزر الأول عند الساعة 14:50 والجزر الثاني عند الساعة03:43.