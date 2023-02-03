نشكركم على متابعتكم خبر رسمياً.. الجهات الصحية بالدولة تطلق نظام تتبع الأدوية الوطني “منصة تطمين” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 فبراير 2023 10:54 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أعلنت الجهات الصحية في الدولة، متمثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة – أبوظبي وهيئة الصحة بدبي عن الإطلاق الرسمي لنظام تتبع الأدوية الوطني “تطمين” وهي المنصة الأولى من نوعها في المنطقة لتعقب وتتبع المنتجات الدوائية بهدف تحصين وتأمين سلاسل الإمداد والتوريد لمرافق الرعاية الصحية بالدولة.

وقد جاء ذلك خلال مشاركة الجهات الصحية في منصة وطنية موحدة تحت شعار “صحة الإمارات” في “معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023” الذي اختتم اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

وتقدم منصة “تطمين” خدمات التتبع الإلكتروني الحديثة للأدوية والمنتجات الطبية كما تم تطوير المنصة بالشراكة مع عددٍ من الجهات الرائدة تكنولوجياً لتعزيز موثوقية سلاسل توريد المنتجات الدوائية.

وتهدف المنصة إلى تعزيز الرقابة على كافة الأدوية المتداولة بالدولة وذلك من خلال تطبيق نظام إلكتروني متكامل لربط كافة الجهات من الهيئات الاتحادية والمحلية والمصانع والموزعين والصيدليات والمستهلكين لرصد وتتبع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، والتي تتماشى مع الخطط الصحية الوطنية لبناء أنظمة عالية الجودة في الأمن الدوائي مستندة إلى المعايير الدولية مما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمبتكر عالمي معترف به في مجال سلامة التوريد.

وأكد سعادة أحمد علي الدشتي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة أن منصة “تطمين” تعد أحد أبرز المشاريع الصحية الوطنية التي عملت عليها الجهات الصحية في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة على صعيد جميع الخدمات التي تقدمها تماشياً مع التوجهات الحكومية في ترسيخ الرقمنة ضمن المشاريع الحيوية لتعزيز جودة الخدمات وتسريعها.

وقال إن منصة “تطمين” تشكل تحولاً مهماً في القطاع الصحي لارتباطها بأفضل التقنيات والتجهيزات فائقة المستوى ولشمولية فوائدها وإيجابياتها على صعيد الخدمات الصحية والدوائية التي تقدمها الوزارة والجهات الصحية لأفراد المجتمع حيث تتيح المنصة تتبع منتجات الأدوية عبر مسارها في سلسلة التوريد على منصة رقمية واحدة متكاملة.

من جهته، أوضح علي العجمي مدير إدارة الصحة الذكية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن منصة “تطمين” الرقمية تعكس الجهود الرائدة للجهات الصحية في ضمان أمان وموثوقية الأدوية المصنعة داخل الإمارات والمستوردة وذلك تماشياً مع معايير التسلسل الرقمي “GS1” مما يعزز الشفافية والثقة بالأصناف الدوائية.

وأكد نجاح المنصة الرقمية المشتركة “تطمين” في توظيف أحدث ابتكارات التسلسل الرقمي لتتبع المسار الكامل للمنتجات الدوائية من ناحية بلد المنشأ والجهة المُصنِّعة وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية من خلال مسح الرقم التسلسلي حيث يمكن الاستعانة بهذه الحلول من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للمنصة.

ومن أهم النتائج التي أنجزتها منصة “تطمين” منذ إطلاقها التشغيلي؛ هو تحقيق 1.2 مليون علبة دوائية تم تتبعها وتعقبها في جميع أنحاء الإمارات وبلغ عدد الموظفين الذين شاركوا بكل جدّ وتفانٍ لضمان حماية سلسلة التوريد الطبية وفق أعلى معايير الصحة والسلامة لأكثر من 3500 ألف عامل وموظف بالإضافة إلى إنجاز 250 ساعة تدريب على مدار العامين الماضيين لتأهيل 1200 شخصاً للانضمام إلى تطمين وبلغ عدد الشركاء الجاهزين للتفاعل والعمل على المنصة 1.760 شريكا.

هذا ويشار إلى أن الإطلاق التشغيلي للمنصة تم في العام 2020 في مبادرة تتماشى مع التوجهات الحكومية في استثمار التقنيات الرقمية ضمن المشاريع الحيوية لتعزيز جودة الخدمات وتسريعها حيث توفر المنصة بيانات موثوقة حول الأدوية لضمان مأمونية المنتجات الطبية والصيدلانية.