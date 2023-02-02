“الدار” تدخل سوق دبي العقاري بشراكة استراتيجية مع دبي القابضة

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 فبراير 2023 07:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

أبرمت الدار العقارية، الشركة الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في أبوظبي؛ ودبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية التي تدير محفظة متنوعة من الأصول بقيمة 130 مليار درهم في قطاعات عدة؛ اتفاقية إلزامية مشتركة لتطوير مشاريع جديدة توفر تجارب سكنية متميّزة ضمن مواقع رئيسية في دبي.

تمثل هذه الاتفاقية المهمة دخول الدار إلى سوق العقارات عالية الأداء في دبي، في إطار مساعيها المستمرة نحو التوسّع داخل الأسواق الجديدة، كما تشكل إضافة كبيرة إلى محفظة مشاريع الدار قيد التطوير، بعد استحواذها مؤخراً على جزيرة الفاهد في أبوظبي بالإضافة إلى مشروعها التطويري الجديد على الواجهة البحرية في رأس الخيمة.

ومن خلال هذه الاتفاقية، سيمتلك المشروع المشترك قطع أراضي كبيرة بمساحة 38.2 مليون قدم مربع “3.55 مليون متر مربع”.

وسيتم تطوير المجمعات السكنية الجديدة ضمن ثلاثة مواقع استراتيجية في قلب المخطط الحضري لدبي على شارعي E311 وE611 بالقرب من العديد من المجمعات السكنية البارزة، علماً بأنها من أواخر قطع الأراضي المتوفرة وغير المطورة المتبقية في هذه المنطقة التطويرية المهمة والجذابة.

وبالتعاون مع دبي القابضة، الشركة الرائدة في العديد من القطاعات الرئيسية والتي تُعدّ محركاً رئيسياً للنمو والابتكار والاقتصاد المعرفي في إمارة دبي، ستتولى الدار عملية التطوير الكاملة بمختلف مراحلها، بما في ذلك وضع المفهوم والتصميم مروراً بمرحلة البيع ووصولاً إلى تنفيذ وإدارة المشاريع التطويرية.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية – بهذه المناسبة- : “نواصل البحث عن فرص جديدة للنمو والتوسع من خلال تنفيذ استراتيجيتنا للنمو التحولي، مما يوفر لنا مصادر جديدة للإيرادات وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين. ويمثل دخولنا سوق دبي العقاري محطة مهمة في تاريخ الدار، كما نتطلع إلى التعاون مع دبي القابضة، التي تمثل شريكاً استراتيجياً مثالياً لنا في هذه الخطوة، للاستفادة من إمكانات النمو الواعدة في الإمارة على المدى البعيد”.

وأضاف: “سنواصل أيضاً استكشاف المزيد من فرص التوسع والاستثمار في دبي لما يتمتع به سوقها العقاري من أساسيات قوية وما تتسم به من نضج وتطور، بالإضافة إلى سمعة الإمارة كسوق مزدهرة تزخر بالفرص المجزية. إلى جانب ذلك، يشهد سوق دبي العقاري مستويات طلب طويلة الأجل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين بدعم من اقتصاد الإمارة المتنوع والسياسة الحكومية الاستباقية التي تستشرف المستقبل، فضلاً عن النمو السكاني المستمر الذي تشهده”.

وستنطلق أعمال تطوير المشاريع خلال عام 2023 وسيتم إنجازها على عدة مراحل، وستضم أكثر من 9000 وحدة تتنوع بين الفلل والتاون هاوس والشقق السكنية، تكملها مساحات تجزئة ومرافق مجتمعية بمساحة طابقية إجمالية تبلغ 19.3 مليون قدم مربعة (1.8 مليون متر مربع).

وستوفر هذه المجمعات السكنية الجديدة خيارات فريدة من نوعها في سوق دبي مما يمكن الدار من استهداف قاعدة عملاء أوسع وأكثر تنوعاً، وسيكون التركيز أكثر على جوانب التصميم عالي الجودة وراحة ورفاه القاطنين والاستدامة والحياة المجتمعية.

من جانبه، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة: ” ساهمت دبي القابضة، على مدار السنوات الماضية، بشكل رئيسي في رفد مسيرة نمو القطاع العقاري في إمارة دبي، ويمثّل تعاونها مع الدار، إحدى الشركات الرائدة في القطاع، خطوة في غاية الأهمية لترجمة رؤيتهما المشتركة التي تتمثل في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات وتحقيق قيمة مستدامة على الأجل الطويل لكافة الأطراف المعنية”.

وأضاف : ” وفي ظل البيئة الاقتصادية القوية في إمارة دبي وزخم النمو المستمر في القطاع العقاري، فإننا نمتلك الإمكانات والمقومات التي تجعلنا في مكانة جيدة تؤهلنا إلى جذب المزيد من المستثمرين الدوليين من خلال مثل هذه الشراكات الاستراتيجية، التي تطرح بدورها فرصاً وخيارات جديدة في السوق. ويسلّط هذا المشروع المشترك مع الدار الضوء على سجلنا الحافل بالإنجازات والنجاحات، كوننا شريكاً استراتيجياً لمجموعة واسعة وقوية من المستثمرين الإقليميين وكبرى المؤسسات والشركات. وتماشياً مع رؤيتنا للعمل من أجل حياة أفضل، سنواصل البحث عن السُبل والفرص التي تعزز مكانة دبي وجهةً رائدةً وجاذبة للاستثمارات من كافة أنحاء العالم”.

وتدعم هذا الشراكة الجديدة، مع دبي القابضة، جهود الدار المستمرة نحو تنفيذ برنامج نمو تحولي متسارع، بهدف توسيع نطاق منصاتها الأساسية للتطوير والاستثمار العقاري.