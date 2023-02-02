نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد ينعي الوزير الأسبق “محمد سعيد الملا” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 فبراير 2023 07:54 مساءً - متابعة- بتول ضوا

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الوزير السابق، ورجل الأعمال البارز محمد سعيد الملا. الذي توفي اليوم الخميس.

وقال سموه في حسابه على تويتر “حط اليوم الأخ محمد سعيد الملا رحاله عند ربه.. رحمه الله رحمةً واسعة، وأسكنه فسيح جناته. وألهم أهله الصبر والسلوان .. ساهم محمد الملا مع جيله في بناء دولة الاتحاد.. وخدم أبناء وطنه في جميع مناصبه .. ووضع بصمته في مسيرة بلده الاقتصادية .. له منا الدعاء، ومن ربه الرحمة والمغفرة”.

ولد الراحل في مدينة دبي، وكان أول رئيس لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي. وله دور بارز في تأسيس أول مصرف وطني بالمشاركة مع عدد من تجار دبي البارزين، فضلاً عن شغله منصب وزير المواصلات. كما وشغل منصب وزير دولة سابق، ويعد من بين رجالات الإمارات الأوائل الذين عاصروا تحولات مدينة دبي.