نشكركم على متابعتكم خبر “وزارة التربية” تُصدر قراراً يتيح لمؤسسات التعليم عدم إلزامية اعتماد “إمسات” في القبول الجامعي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 فبراير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

اعتمدت وزارة التربية والتعليم في الدولة قراراً بشأن معايير وشروط القبول في مؤسسات التعليم العالي في الدولة.

وبموجب القرار، يصبح اعتماد اختبار “إمسات” اختيارياً، ويتم تطبيقه بدءاً من إجراءات القبول الجامعي الخاصة بالعام الأكاديمي 2023 – 2024.

ويمنح القرار مؤسسات التعليم العالي بالدولة مرونة الاختيار بين استيفاء اعتماد “إمسات” أو سواه من اختبارات قياس كفاءة الطلبة المعتمدة في الدولة، بغرض القبول في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية.

كما ويمنح القرار المرونة في تحديد الحد الأدنى لدرجات أي من تلك الاختبارات المطلوبة ضمن شروط وإجراءات القبول، وذلك مع ضمان الحفاظ على جودة مخرجات العملية التعليمية بحسب معايير الاعتماد الأكاديمي.