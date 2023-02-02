نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يُهنئ هاتفياً أمين عام مجلس التعاون الخليجي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 فبراير 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي .. معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة بدء توليه مهام عمله أمينا عاما للمجلس. وبحسب “وام”، أعرب سموه – خلال اتصال هاتفي – عن تمنياته لمعاليه التوفيق والنجاح في مهام عمله بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويلبي تطلعات شعوب دول المجلس إلى التنمية والازدهار والرخاء. وجرى خلال الاتصال الهاتفي بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.





