نشكركم على متابعتكم خبر وفاة الوزير الأسبق ورجل الأعمال البارز محمد سعيد الملا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 فبراير 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

توفي، اليوم الخميس، معالي محمد سعيد الملا، الوزير الأسبق في الدولة، ورجل الأعمال البارز، وسيتم تشييع جثمانه يوم الخميس 2 فبراير 2023 بعد صلاة العصر بمقبرة القوز بدبي.

ونعى وفاة الملا، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ‏حيث قال عبر تويتر: “‏غادرنا اليوم المرحوم محمد سعيد الملا، الوزير الأسبق ورجل الأعمال البارز وأحد الرجال الذين عملوا بإخلاص لتحقيق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان وإخوانه حكام الاتحاد، برحيله فقدنا قامة وطنية خدمت بلادها بكل صدق ووفاء

خالص التعازي لأسرة الفقيد سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته”.