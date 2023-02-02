نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تضبط سائقاً ارتكب 3 مخالفات خطرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 فبراير 2023 11:51 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

ضبطت شرطة أبوظبي سائقاً متهوراً ارتكب 3 مخالفات مرورية، (التجاوز من ناحية اليمين بصورة خطرة، التجاوز من كتف الطريق، وعدم ترك مسافة أمان كافية). مما أدي إلى إرباك حركة السير وتعريض سلامة السائقين للخطر.

وناشدت شرطة أبوظبي السائقين تفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر.

كما طالبت بعدم تجاوز أي مركبة أخرى إلا من جانبها الأيسر، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر. واستخدام إشارات تغيير الاتجاه عند الرغبة بتغيير المسار.

وحذرت من عدم التجاوز من كتف الطريق المخصص للحالات الطارئة ومركبات الطوارئ، الذي يعزز سرعة الوصول لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم.

ودعت السائقين لترك مسافة كافية وآمنة لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار على الطرق وأثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية. واحترام قواعد المرور وأخلاقيات القيادة وتجنب السلوكيات الخاطئة على الطرق.