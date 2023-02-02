نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يعتمد تعويضات جديدة في كلباء وخورفكان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 فبراير 2023 09:00 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مبلغ 61 مليون درهم لتعويض المتأثرين من مشروع سور خورفكان الأثري و13 مليون درهم لتعويض ملاك 22 مسكناً قديماً بمنطقة الطريف في كلباء.

واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة تغيير مسمى “سد الغيل” في كلباء ليصبح “سد الفريش” كما اعتمد سموه التقسيمات الإدارية الجديدة في مدينة كلباء لتضم ضاحية الفريش – حي الغيل وحي الساف – وضاحية الدحيات – حي السور وحي الطريف – فيما تتبع أحياء القلعة والمغيدر وخور كلباء لمدينة كلباء.