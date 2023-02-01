بلدية مدينة أبوظبي تنفذ صيانة وإعادة تأهيل جسر المقطع

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 12:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أنهت بلدية مدينة أبوظبي المرحلة الأولى من مشروع صيانة وإعادة تأهيل ورفع كفاء جسر المقطع، باستخدام أحدث التقنيات العالمية في صيانة الجسور.

وأولت بلدية مدينة أبوظبى أهمية كبيرة لصيانة جسر المقطع، من خلال خطط الصيانة السنوية، نظراً لقيمته التاريخية والجمالية والعمرانية الكبيرة، وفق “وام”.

وتميزت عمليات صيانة جسر المقطع باستخدام تقنية جديدة في مشاريع صيانة الجسور، وإزالة الدهان، و تركيب الدهان الجديد بطريقة مبتكرة. مع توفير أقصى متطلبات السلامة للعاملين في المشروع، واتخاذ الاحتياطات الاحترازية اللازمة لتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ سلامة العمال، والمارة.

وتستخدم البلدية في المشروع تقنية التحكم بالغبار والرمال المنبعثة من إزالة الدهان لعدم إعاقة الحركة المرورية، أو تلويث المحيط الحيوي للجسر. أو التسبب بأي أضرار أو إزعاج لمستخدمي الطريق، وعدم تلويث المياه أسفل الجسر.

وتشمل أعمال الصيانة صيانة 4,130 متراً مربعاً من الأقواس الحديدية أعلى الجسر، وصيانة 16,100 متر مربع من المقاطع الحديدية أسفل الجسر. وصيانة 8,500 متر مربع من الأجزاء الخرسانية القديمة، و صيانة 600 متر طولي من ممرات المشاة، وصيانة وإعادة دهان الحواجز الخرسانية بطول 900 متر طولي.

وتبلغ ساعات العمل الكلية المتوقعة لإنجاز المشروع كاملاً أكثر من191,847 ساعة عمل متواصلة، وفقاً لأفضل مواصفات ومعايير السلامة والاستدامة.