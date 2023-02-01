نشكركم على متابعتكم خبر نادي دبي للصحافة يعلن فتح باب الترشح لجائزة الإعلام العربي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 11:50 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت الأمانة العامة لـ”جائزة الإعلام العربي”، والتي ينظمها “نادي دبي للصحافة” تحت رعاية صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. عن فتح باب الترشُّح للجائزة ضمن دورتها الـ22 اعتباراً من اليوم.

وأكدت الأمانة العامة للجائزة أن “عمليات الفرز والتحكيم ستتم، وكما هو متبع في الدورات السابقة، ضمن إطار من الحوكمة الدقيقة. التي تكفل أعلى مستويات النزاهة والموضوعية في اختيار الفائزين ضمن الفئات المختلفة التي تشملها الجائزة وعددها 13 فئة موزعة على الجوائز الثلاثة. الصحافية والمرئية والرقمية، إضافة إلى فئة شخصية العام الإعلامية والتي يتم منح جائزتها بقرار من مجلس إدارة الجائزة”.

ويمكن تقديم الأعمال الراغبة بالمشاركة في الجائزة، وضمن فئاتها المتنوعة، من خلال الرابط التالي: https://dpc.org.ae/AMA. كذلك، يمكن التواصل مع نادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي. في حال وجود أي استفسار من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]