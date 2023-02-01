دائرة الصحة – أبوظبي تطلق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلقت دائرة الصحة – أبوظبي “منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس” ضمن مشاركتها في معرض الصحة العربي 2023 المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي.

وبحسب “وام”، تهدف هذه التجربة لخلق نسخة افتراضية لمنظومة الرعاية الصحية بالإمارة تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين ومقدمي الرعاية الصحية لتبادل المعارف والخبرات؛ وستشهد منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس إطلاق مقر دائرة الصحة الافتراضي بالميتافيرس وتوفير منصة لجميع الجهات بمنظومة الرعاية الصحية لتطوير تجاربهم الافتراضية، كما ستقدم المنظومة الافتراضية في مراحلها المقبلة للمرضى إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عن بُعد.

وتأتي هذه الخطوة ترسيخاً لمكانة أبوظبي كوجهة رائدة للابتكار في الرعاية الصحية وفي ظل جهود الدائرة المتواصلة لتوظيف أحدث الابتكارات لتحسين مخرجات قطاع الرعاية الصحية وتقديم خدمات وحلول مستدامة ومبتكرة.

وضمن مشاركتها في معرض الصحة العربي، ستستضيف دائرة الصحة – أبوظبي بمقرها الافتراضي يوماً تجريبياً يجمع بين شركات التكنولوجيا الصحية الناشئة والمستثمرين ليعرضوا حلولهم المبتكرة التي من شأنها تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بالمنظومة ويستعرضوا سبل التعاون مع الدائرة لتطوير تجاربهم الافتراضية الخاصة ضمن المنظومة.

وسترحب الدائرة بزوار مقرها الافتراضي ليتمكنوا من الاطلاع على 11 مرفقاً مختلفاً بما في ذلك قاعات المؤتمرات ونموذج الجسم البشري ثلاثي الأبعاد والمعارض.

وستتيح التجربة للزوار تشكيل صورهم الرمزية الخاصة “أفاتار” والتفاعل مع بعضهم البعض أثناء التجول في المقر الرئيسي للدائرة للتعرف بدقة على خدماتها ومشاريعها ومبادراتها.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة : يمثل إطلاق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس خطوة طموحة تعكس جهودنا المتواصلة للاستفادة من التقنيات المتطورة لتحسين مخرجات الرعاية الصحية على كافة المستويات؛ وعملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نواصل بذل الجهود لتبني الحلول السباقة والأدوات المبتكرة لتحسين تجربة الرعاية الصحية للمرضى والكوادر الصحية ورواد الأعمال والمستثمرين فيه وكذلك ترسيخ مكانة أبوظبي كحاضنة للابتكار في علوم الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن عالم الميتافيرس هو عبارة عن تقنية تجمع بين الواقعين الافتراضي والمعزز لخلق شبكة متصلة من العوالم الافتراضية ثلاثية الأبعاد ويمكن للمستخدمين الدخول إلى هذا العالم والتفاعل بشكل مباشر، وبمقدورهم أيضاً التحكم في حركاتهم عبر أعينهم والأوامر الصوتية، باستخدام خوذة مخصصة تُدخلهم التجربة وتجعلهم يشعرون وكأنهم داخل هذا العالم فعلياً .. واكتسبت هذه التقنية شعبية واسعة في السنوات الأخيرة، لذلك عكفت الدائرة على مواكبتها لتقديم أحدث التقنيات لأفراد المجتمع.

وتشهد المنظومة الافتراضية حالياً مرحلة التطوير حيث تتعاون دائرة الصحة مع «نكست 50» أحدى شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الرائدة والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها لتطوير منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس انسجاماً مع استراتيجية الدائرة لرقمنة خدمات قطاع الرعاية الصحية.

وسيعمل الطرفان جنباً لجنب لتعزيز التجربة الافتراضية لخلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة لخدمات الرعاية الصحية عن بُعد بأبوظبي.

ويعتبر مؤتمر الصحة العربي 2023 أضخم معرض طبي في منطقة الشرق الأوسط وينعقد هذا العام من 30 يناير ولغاية 2 فبراير 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.