نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الأرصاد لطقس الإمارات غداً الأربعاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 10:00 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة شمالاً.

وأوضح المركز – في بيانه اليومي – أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً و يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 01:22 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 17:38 والجزر الثاني عند الساعة 03:47.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 20:58 والمد الثاني عند الساعة 06:52 والجزر الأول عند الساعة 13:25 والجزر الثاني عند الساعة02:41.