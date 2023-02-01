نشكركم على متابعتكم خبر وزارة الداخلية تحذر من مكالمات ورسائل هدفها الاحتيال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 10:00 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

حذرت وزارة الداخلية، من مكالمات ورسائل هدفها الاحتيال.

وأصدرت الوزارة تحذيراً للجمهور من الاستجابة للمكالمات والرسائل المشبوهة التي تصلهم من أشخاص يدعون فيها تحديث بيانات المستخدم الشخصية في نظام وزارة الداخلية، ويطلبون تزويدهم بالمعلومات الواردة في رسالة نصية (OTP) .

وتؤكد وزارة الداخلية أن الجهات الرسمية لاتطلب من المتعاملين أي تحديث لبياناتهم عبر الرسائل النصية ، وتهيب بالجمهور الكريم التعامل بحذر مع الاتصالات أو الرسائل النصية المشبوهة.