نشكركم على متابعتكم خبر “العربية أبوظبي” تكشف عن وجهتها الجديد للرحلات بين أبوظبي وعمّان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 فبراير 2023 08:52 صباحاً - كشفت “العربية أبوظبي” ، أول شركة طيران اقتصادي في أبوظبي، عن إطلاق وجهة جديدة بين أبوظبي وعمان في الأردن، حيث من المقرر أن تعمل الرحلات المباشرة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار الملكة علياء الدولي بعدد ثلاث رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من 12 مارس 2023.

من جانبه أوضح عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “العربية للطيران”: “يسعدنا إضافة رحلات جديدة إلى العاصمة عمان وإتاحة الفرصة للمسافرين لاستكشاف الأردن وتاريخه العريق، وأضاف: “نعتقد أن الوجهة الجديدة ستوفر للمسافرين مجموعة واسعة من خيارات السفر بغرض الترفيه أو العمل”

وواصل الرئيس التنفيذي لمجموعة “العربية للطيران”: “نحن نعمل بجد أيضًا على توسعة شبكة وجهاتنا من أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تلبية احتياجات السفر لجميع العملاء وتقديم خدمة موثوقة مدعومة بالقيمة المضافة”.