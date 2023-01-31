نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع أسعار الوقود في الإمارات خلال شهر فبراير على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 يناير 2023 06:56 مساءً - ترتفع أسعار الوقود في الإمارات اعتباراً من أول شهر فبراير المقبل، حيث سجل بنزين 98 سعر 3.05 درهم، مقارنة بالسعر الحالي 2.78 درهم، كما سجل بنزين 95 سعر 2.93 درهم، مقارنة بالسعر الحالي 2.67 درهم.

كما ارتفع سعر إي بلس 91 إلى 2.86 درهم، مقارنة بالسعر الحالي 2.59 درهم.

وارتفع سعر الديزل إلى 3.29 درهم، مقارنة بالسعر الحالي 3.38 درهم.