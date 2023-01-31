نشكركم على متابعتكم خبر المالية تحدد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات والأعمال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2022. في شأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات.

وتسري ضريبة الشركات والأعمال في الدولة على الأعمال للسنوات المالية، التي ستبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.

وتم تحديد “ضريبة الشركات والأعمال” بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة، الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي.

وتضمن هذه النسبة أن يكون نظام ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم. بما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومركز أعمال عالمي، وفق صحيفة “البيان”.

وبحسب القرار، يخضع جزء الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي، لضريبة الشركات والأعمال بنسبة 0% في الفترة الضريبية. بغض النظر عما إذا كان الخاضع للضريبة يزاول عدة أعمال أو نشاط أعمال في تلك الفترة.

كما يخضع الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي، لضريبة الشركات والأعمال بنسبة 9% في الفترة الضريبية ذات الصلة.