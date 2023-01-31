نشكركم على متابعتكم خبر إطلاق خدمة طلب تصريح دخول للمقيمين الماكثين خارج الدولة أكثر من 6 أشهر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 يناير 2023 01:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اعتماد قنواتها الذكية في تقديم خدمة الطلبات. المقدمة لتصاريح الدخول المتعلقة بالمقيمين الماكثين خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر. والذي تم تفعيلها اعتبارا من يوم الجمعة الماضية.

وأشارت الهيئة في بيان لها، اليوم، إلى أن هذه الخدمة لا تنطبق على المقيمين من حاملي الإقامات الذهبية.

وقالت: “تم إطلاق الخدمة الجديدة بهدف إسعاد المتعاملين وتمكين المقيمين الذين لديهم إقامات سارية. واضطروا للبقاء خارج الدولة للدراسة أو العمل أو العلاج لمدة تزيد على 6 أشهر. ومن ثم استنفادهم المدة المحددة للبقاء خارج الدولة مما يترتب عليه إلغاء الإقامة من الناحية القانونية”.

وأوضحت أن “الخدمة الجديدة تتيح لهؤلاء المقيمين تفعيل الإقامة مرة أخرى ودخول الدولة بالإقامة نفسها، بعد موافقة الهيئة”.

وذكرت الهيئة أن “هذه الخدمة تشمل جميع الإقامات المعتمدة ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة”.

وأضافت أن “الموافقة على طلب تصريح لمن بقوا خارج الدولة أكثر من 6 أشهر تتطلب تقديم صورة من الهوية الإماراتية وصورة من جواز السفر. وإرفاق سبب التأخير لدخول الدولة خلال تلك المدة”.

وأكدت أن “تلك الخدمة تقتصر فقط على المتعاملين من الخارج فقط ممن بقوا أكثر من 6 أشهر في الخارج”.