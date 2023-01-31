نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الثلاثاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 يناير 2023 09:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، ورطبا ليلا وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة شمالاً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً ليلاً وصباح الأربعاء، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:11، والمد الثاني عند الساعة 00:21، والجزر الأول عند الساعة 16:16، والجزر الثاني عند الساعة 02:02.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:15، والمد الثاني عند الساعة 05:47، والجزر الأول عند الساعة 12:33، والجزر الثاني عند الساعة 01:21.