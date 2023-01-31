نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين بشدة تفجير مسجد في باكستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 يناير 2023 09:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أدانت دولة الإمارات بشدة، التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية ولشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.