نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يعزيان خادم الحرمين بوفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 يناير 2023 05:52 مساءً - متابعة – نغم حسن بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود. وبحسب “وام”، بعث أيضاً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.





