نشكركم على متابعتكم خبر إرجاء زيارة رئيس الدولة المقررة إلى باكستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

تقرر إرجاء زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” التي كانت مقررة اليوم إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة إلى وقت لاحق بسبب الأحوال الجوية.

وبحسب “وام”، كان من المقرر أن يقوم سموه بزيارة رسمية اليوم إلى باكستان يبحث خلالها علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وباكستان وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وجرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان ناقشا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفق الجانبان على أن تكون الزيارة في أقرب فرصة ممكنة.