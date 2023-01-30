بنك دبي الإسلامي يدرس الفرص المحتملة في سوق الخدمات المصرفية الرقمية التركية

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

يدرس بنك دبي الإسلامي الفرص المحتملة في سوق الخدمات المصرفية الرقمية في تركيا.

وبحسب وكالات، قال عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي إن المجموعة تركز أيضا على زيادة حصتها السوقية في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف شلوان أن هناك ثلاث دول أخرى تعتزم التوسع فيها وهي باكستان وإندونيسيا وكينيا، متوقعاً أن يكون 2023 “عاما آخر من الأرباح الجيدة”.