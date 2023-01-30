نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتضامن مع إيران وتعزي في ضحايا الزلزال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية إيران الإسلامية في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة جبلية شمال غرب البلاد، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.

وبحسب “وام”، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها إلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية وشعبها الجار وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.