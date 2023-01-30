نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تُعزي باكستان في ضحايا حادث بلوشستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 يناير 2023 11:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا سقوط حافلة ركاب من فوق جسر في منطقة لاسبيلا بإقليم بلوشستان الذي أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وبحسب “وام”، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي – في بيان لها – عن خالص تعازيها إلى الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.