نشكركم على متابعتكم خبر نمو حركة الطيران خاص في “دبي الجنوب” 3% خلال العام الماضي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 يناير 2023 11:54 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشف “مشروع محمد بن راشد للطيران” في دبي الجنوب، أن حركة الطيران الخاص، واصلت نموها في عام 2022. مسجلة زيادة قدرها 3% مقارنة بالعام 2021، مع تسجيل15,444 رحلة على مدار العام.

وتم تسجيل 2,319 رحلة في ديسمبر 2022، لتكون الأعلى في شهر واحد، أي ما يمثل نمواً بنسبة 36% عن ديسمبر 2021، وفق “الخليج”.

وأسهمت عدة عوامل في نمو الحركة، ومنها الجهود المكثفة والمبادرات الاستراتيجية التي أعلنت عنها الحكومة. وأدت إلى تحقيق أرقام قياسية للزوار وجذب المزيد من المستثمرين والأشخاص ممن يتوافدون على الإمارة من جميع أنحاء العالم. نظراً لسهولة ممارسة الأعمال، وما تتمتع به من خصائص أخرى، مثل السلامة والأمن وبرامج التأشيرات الجذابة، وغيرها الكثير.

كما كان لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 فيقطر، دور في النمو، حيث سافر العديد من كبار الشخصيات ومالكي الطائرات الخاصة إلى دبي. عبر مبنى الطيران الخاص في “مشروع محمد بن راشد للطيران”.

ويوفر “مشروع محمد بن راشد للطيران” يوفر للشركات العالمية فرصاً استثمارية في مجال الطيران. حيث يعد منطقة حرة لشركات الطيران الخاص والصناعات المرتبطة بقطاع الطيران.

ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره، ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم.