نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد يلتقي المشاركين في مخيم دبي للقيادات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 يناير 2023 11:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على أن قوة أثر القيادات تكمن في ترابطهم وعملهم كفريق واحد، وذلك خلال لقائه المشاركين في مخيم دبي للقيادات.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “التقيت المشاركين في مخيم دبي للقيادات ورأيت مستقبل دبي الواعد من خلالهم .. تعلمنا من الشيخ محمد بن راشد أن قوة أثر القيادات تكمن في ترابطهم وعملهم كفريق واحد ..”.

وأضاف سموه: “ونطمح لإعداد قادة يواكبون التغيير .. ويمضون برؤية الشيخ محمد بن راشد لصناعة مستقبل دبي والحفاظ على صدارتها ..”