نشكركم على متابعتكم خبر هيئة الأعمال الخيرية بعجمان تطلق حملتها الرمضانية “مما تحبون” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 يناير 2023 04:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حملتها الرمضانية لعام 2023 تحت شعار “مما تحبون”، مستهدفة تنفيذ مشاريع خيرية وإنسانية بقيمة إجمالية تجاوز 144 مليونا و800 ألف درهم، وبنسبة نمو تصل إلى 10 في المائة عن العام الماضي، فيما تشمل مبادرات نوعية جديدة تهدف إلى مد يد العون والمساعدة للمحتاجين داخل الدولة وفي مناطق عمل الهيئة حول العالم.

وبحسب “وام”، قال الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية : ” مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يسرنا أن نعلن عن إطلاق حملة “مما تحبون” والتي تعد من أهم حملاتنا الموسمية التي ترسخ القيم الإسلامية العظيمة وتعد استمراراً لمسيرة الهيئة في تقديم مختلف أنواع الدعم للفقراء والمحتاجين، مؤكداً أن النجاح الذي تحققه الحملة في كل عام يعكس ثقة المحسنين والمحسنات ودورهم المهم في إنجاح جميع المبادرات التي تعزز ريادة الإمارات بلد الخير والعطاء والإنسانية”.

من جانبه كشف سعادة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة أن الحملة تضم العديد من المشاريع المهمة، أبرزها : مشروع إفطار صائم بقيمة تتجاوز 8 ملايين و500 ألف درهم، وزكاة الفطر بقيمة تتجاوز مليوني درهم، وكسوة العيد بأكثر من مليون درهم، إلى جانب المشاريع العامة، مثل : مشاريع كفالة ورعاية الأيتام بقيمة تفوق 39 مليون درهم، وزكاة المال بقيمة تتجاوز 24 مليون درهم، ومشاريع بناء المساجد بأكثر من 17 مليونا و600 ألف درهم، والآبار بأكثر من 11 مليون درهم، إضافة إلى المشاريع والمبادرات الأخرى.

ولفت إلى أن الحملة تتميز بزيارات ميدانية للعديد من الدول، مثل مصر والنيجر وإثيوبيا وإندونيسيا وغيرها، مؤكداً أن الهيئة أكملت كافة التجهيزات لإنجاح مشاريع الحملة ومبادراتها، وهيأت كافة السبل التي تسهل عملية التبرع كالمنصات المتنوعة والموقع الإلكتروني والرسائل النصية والمندوبين في الأسواق والمراكز التجارية، معرباً عن شكر الهيئة لكافة المحسنين والمحسنات والشركاء في مسيرة الإنسانية التي انتهجتها هيئة الأعمال الخيرية العالمية.