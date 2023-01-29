نشكركم على متابعتكم خبر “الاتحادية للضرائب” تدشن أول فعاليات مبادرة “الدعم الضريبي” لعام 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

دشنت الهيئة الاتحادية للضرائب مبادرة “الدعم الضريبي” بهدف تعزيز الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال في الدولة عبر التواصل المباشر والمستمر لزيادة مستوى الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية.

وبحسب “وام”، عُقدت أول ورشة عمل لعام 2023 في إطار مبادرة “الدعم الضريبي” الجديدة على مدى يومي 25 و25 يناير الجاري بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ومركز ” أون تايم بزنس سلوشن ” – عود ميثاء – دبي .

وأوضحت الهيئة أن فعاليات مبادرة “الدعم الضريبي” ستتواصل على مدى العام الحالي لتشمل جميع إمارات الدولة بالتعاون مع العديد من المراكز والجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يقوم المتخصصون في فرق عمل الهيئة بجولات متتالية وفق جدول زمني شامل؛ مشيرة إلى أن المُبادرة تهدف إلى استقبال دافعي الضرائب لتسهيل عملية دفع الضرائب ورفع نسبة الامتثال والتوعية الضريبية في الدولة، والرد على استفساراتهم وملاحظاتهم وتوجيههم إلى الأدلة الارشادية الضريبية والإجراءات الصحيحة.

ولفتت الهيئة إلى أنه خلال ورشة العمل التي عُقدت في مركز ” أون تايم بزنس سلوشن ” – عود ميثاء – دبي؛ قام فريق الهيئة بالإجابة على جميع استفسارات أصحاب الأعمال المُشاركين وتقديم الدعم المعرفي لهم، لتذليل أية عقبات تواجههم خلال الإجراءات الإلكترونية للتسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية وسداد المبالغ المُستحقة، واسترداد المبالغ القابلة للاسترداد.

وأوضحت أن تنظيم هذه اللقاءات يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب، الذين يقومون بدعوة قطاعات الأعمال للحضور والمشاركة في فعاليات مبادرة “الدعم الضريبي”، مُشيرة إلى أنه من منطلق الحرص على توسيع نطاق المستفيدين من هذه الندوات تقوم الهيئة ببث العديد من هذه الفعاليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت الهيئة قطاعات الأعمال لحضور مبادرة “الدعم الضريبي” للاستفادة منها وطرح أية ملاحظات أو استفسارات ليقوم فريق الهيئة بالرد عليها وتوضيحها، مؤكدة حرصها على التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتطبيق الضريبة وتطوير آليات التعاون لزيادة الوعي لدى مختلف الفئات المعنية، وتوفير أعلى مستويات الشفافية ووضوح المعلومات ودقتها والتعامل مع الاستفسارات بفاعلية لرفع مستوى الالتزام بالقوانين الضريبية، وتجنب المخالفات حيث تكثف الهيئة اجتماعاتها التنسيقية وبرامجها التوعوية لزيادة الوعي بالتشريعات الضريبية وآلياتها التنفيذية والرقابية ومجالات التطبيق والتسهيلات التي توفرها الهيئة لمساعدة الخاضعين للضريبة على الامتثال بسهولة دون أي تأثير على أنشطتهم.