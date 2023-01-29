نشكركم على متابعتكم خبر تحذير هام من إبرة “مونجارو”! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 يناير 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

حذر استشاري طب الأسرة، الدكتور عادل السجواني، من إبرة “مونجارو” الأسبوعين المتداولة بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستخدم في علاج النوع الثاني من السكري، وتحظى بطلب شديد هذه الأيام من قبل الغالبية العظمى من أصحاب الوزن الزائد.

وبحسب “البيان” قال السجواني: إن الإبرة تساعد على تخفيض الوزن؛ كونها تعمل على سد الشهية، لكن يجب استعمالها بوصفة طبية وتحت إشراف من قبل طبيب مختص لتجنب المضاعفات التي قد تتسبب بها مستقبلاً.

وأضاف الدكتور السجواني: إن دولة الإمارات تعتبر الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في تسجيل الإبرة بعد اعتمادها من قبل لجنة الغذاء والدواء الأمريكية، لكنها ولغاية الآن غير معتمدة لخفض الوزن والتخسيس، رغم أنها تعمل على سد الشهية، وربما يتم اعتمادها مستقبلاً لتخسيس الوزن.

وتابع: إن العلبة الواحدة تحتوي على 4 إبر، تستخدم لمدة 4 أسابيع، وفي نفس اليوم والتوقيت تقريباً، بحيث تبدأ الجرعة الأولى 2.5 مللي، وفي الأسبوع الثاني 5 مللي، وفي الأسبوع الثالث 7.5 مللي، وفي الأسبوع الرابع 10 مللي، وقد يستغرق استخدامها بين 6 أشهر إلى سنة، وربما لفترة أطول، حسب حالة المريض وتقييم الطبيب، مشيراً إلى أن سعر العلبة الواحدة يبلغ 1700 درهم.

وأكد السجواني أن إبرة “مونجارو” ليست بديلة لعمليات السمنة، فالأشخاص الذين يعانون من زيادة مفرطة في الوزن لا يفيدهم أخذ الإبرة، إنما يفيد الأشخاص الذين يعانون من زيادة بسيطة، وقد تخفض الوزن لـ 10 كيلوغرامات خلال شهرين، لكن شريطة أن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب.

وحذر السجواني من شراء الإبرة من الصيدليات واستخدامها دون استشارة الطبيب وعمل فحوصات السكري والكلى والكبد والغدة.