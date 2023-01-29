نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تشارك في جلسة مجموعة العمل الصحية الأولى لـ (G20 ) بالهند على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 يناير 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في جلسة مجموعة العمل الصحية الأولى لمجموعة العشرين G20 التي عقدت في الهند خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير الجاري وناقشت أولويات الطوارئ الصحية وتعزيز التعاون في قطاع الأدوية مع التركيز على الوصول إلى إجراءات طبية آمنة وفعالة وعالية الجودة في مجال عدة، من أبرزها اللقاحات والعلاجات والتشخيص والحلول الصحية الرقمية، بهدف تعزيز التغطية الصحية الشاملة وتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وبحسب “وام”، أعرب وفد الدولة – الذي ترأسه سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية – عن شكره لجمهورية الهند بوصفها الرئيس الدوري لمجموعة العشرين على تمديد الدعوة لدولة الإمارات لتكون جزءاً من مجموعة العمل الصحية.. وأبدى استعداد وفد الدولة لتقديم كل الدعم والعمل معها لتحقيق النتائج المرجوة وفقاً للأولويات المعتمدة.

و أوضح السركال أن مشاركة دولة الإمارات في الجلسة الأولى للمجموعة جاءت في إطار حرصها على تأدية دور محوري فعال ومؤثر في الجهود الدولية لمواجهة التحديات الصحية العالمية، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك لتمكين الأنظمة الصحية ودعم أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية لاسيما توفير المستلزمات والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة وضمان وصولها للمجتمعات العالمية.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال الجلسة أهمية تعزيز الترابط والتآزر بين الدول واتباع نهج تنسيقي على المستوى العالمي لمواجهة الأزمات الصحية العالمية خاصة الأوبئة وطرح مقترحات تركز على تضافر الجهود المشتركة وإعطاء الأولوية للتعاون المثمر من أجل الاستفادة من الموارد بشكل فعال.

وعلى هامش جلسات المؤتمر، استعرض الوفد قدرات دولة الإمارات وإنجازاتها في هذا المجال.