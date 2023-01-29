نشكركم على متابعتكم خبر كهرباء ومياه دبي تدشن 17 محطة نقل كهرباء بكلفة 3.2 مليارات درهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 يناير 2023 12:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 17 محطة نقل كهرباء رئيسية جديدة خلال عام 2022، منها 15 محطة جهد 132 كيلوفولت بقدرة تحويلية 2280 ميجافولت أمبير. ومحطتي نقل جهد 400 كيلوفولت بقدرة تحويلية 4000 ميجافولت أمبير بمنطقتي القصيص الصناعية الخامسة وجبل علي الأولى. إضافة إلى 5 كيلومترات من خطوط النقل الهوائية جهد 400 كيلوفولت و247 كيلومتراً من الكابلات الأرضية جهد132 كيلوفولت لربط المحطات بشبكة النقل الرئيسية.

وتغذي محطات النقل الرئيسية الجديدة جهد 132 كيلوفولت مناطق البرشاء جنوب، جبل علي، الفرجان، المركاض، الخليج التجاري. أم هرير، وادي الصفا، عود المطينة، الرقة، الوصل، معيصم، أم الرمول، العوير، وغدير براشي.

وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المحطات والمشاريع المرتبطة بها نحو 3.2 مليارات درهم، بحسب صحيفة “البيان”.

وأشار معالي “سعيد محمد الطاير”، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي. إلى أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في مشاريع نقل الكهرباء بين عامي 2021 و2024، وصلت إلى 10 مليارات درهم. منها 2 مليار درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 400 كيلوفولت و8 مليارات درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 132 كيلوفولت.

وأوضح أن “القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في مشاريع نقل الكهرباء القائمة والمنجزة خلال عام 2022 بلغت 8.1 مليارات درهم. منها 800 مليون درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 400 كيلوفولت و7.3 مليارات درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 132 كيلوفولت”.