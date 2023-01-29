نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع غداً الأحد في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 يناير 2023 10:54 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام على بعض المناطق الشرقية والساحلية، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز – في نشرته اليومية – أن الخليج العربي سيكون متوسطاً إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:35، والثاني عند الساعة 07:22، والجزر الأول عند الساعة 13:13، والثاني عند الساعة 00:19.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:06، والثاني عند الساعة 03:16، والجزر الأول عند الساعة 10:22، والثاني عند الساعة 21:34.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 15 90 45

دبي 22 15 90 40

الشارقة 21 13 90 45

عجمان 21 13 90 40

أم القيوين 21 14 90 45

رأس الخيمة 22 13 85 40

الفجيرة 23 15 90 40

العـين 21 14 85 35

ليوا 22 13 90 40

الرويس 20 16 90 45

السلع 20 15 85 40

دلـمـا 21 16 85 50

طنب الكبرى 20 15 90 45

طنب الصغرى 20 15 90 45

أبو موسى 20 15 90 45.