نشكركم على متابعتكم خبر نظراً للحالة الجوية.. جمع صلاتي المغرب والعشاء بأم القيوين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

قرر فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأم القيوين الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء اليوم، نظراً للظروف الطارئة والأحوال الجوية الغير مستقرة من أمطار ورياح وبرد.

إذ سيتم جمع تقديم في وقت المغرب تطبيقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال.

ولفتت الهيئة إلى أنها ترجو من المصلين الأخذ بعين الإعتبار تقديم صلاة العشاء بعد صلاة المغرب مباشرة.