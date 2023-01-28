نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 يناير 2023 11:51 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة و تكون نشطة إلى قوية أحياناً.

وأوضح المركز – في بيانه اليومي – أن حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة17:51 والمد الثاني عند الساعة 06:40 و الجزر الأول عند الساعة 23:48 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:33 والمد الثاني عند الساعة 02:35 والجزر الأول عند الساعة 09:10 والجزر الثاني عند الساعة20:25.