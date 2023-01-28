نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على سفارة أذربيجان لدى طهران على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 يناير 2023 09:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية “طهران”، وأسفر عن سقوط قتيل وجرحى من طاقم السفارة، مشددة على واجب حماية المباني الدبلوماسية بحسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية

كما عبرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية أذربيجان وشعبها الصديق، ولذوي ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.