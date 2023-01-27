القطاع السياحي يتأهب لاستقبال أعداد قياسية من الزوار في فبراير

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 يناير 2023 06:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

يتأهب القطاع السياحي في الإمارات لاستقبال أعداد قياسية من الزوار القادمين من الخارج مستفيدا من مجموعة الأحداث والمناسبات التي تشهدها الدولة في فبراير المقبل مثل معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2023) والقمة العالمية للمرأة والدورة الـ 28 من معرض جلفود 2023.

وبحسب “وام”، برزت خلال الأسبوع الجاري مجموعة من الفعاليات والأحداث التي عكست الأداء الإيجابي المتصاعد الذي يسجله القطاع السياحي في الدولة خلال موسم الشتاء.

– نزلاء الفنادق ..

كشفت بيانات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن فنادق أبوظبي استقبلت 4.1 مليون نزيل خلال العام الماضي 2022 بنمو 24% مقارنة بالعام 2021، فيما وصلت الإيرادات الفندقية إلى 5.4 مليار درهم.

وأوضحت البيانات أن فنادق أبوظبي سجلت معدلات إشغال بنسبة 70% خلال العام الماضي حيث استحوذ مواطنو دولة الإمارات على النصيب الأكبر من نزلاء فنادق العاصمة خلال العام الماضي بحصة تبلغ 29%، وعلى صعيد الجنسيات غير الإماراتية، حلّت الجنسيات الهندية في الصدارة بحصة 12%.

وفي سياق متصل افتتحت دبي أيقونتها الجديدة فندق “أتلانتس ذا رويال”، الذي كلف بناؤه نحو 1.5 مليار دولار، ليكون شاهداً على الجاذبية السياحية والازدهار الذي تعيشه الإمارة.

-الناقلات الوطنية..

واكبت الناقلات الوطنية انتعاش الطلب على السفر من وإلى دولة الإمارات عبر إطلاق وجهات سفر جديدة لتوفير المزيد من خيارات أمام المسافرين على متنها.

وافتتحت شركة “فلاي دبي” ثلاث وجهات جديدة دفعة واحدة، ضمن شبكتها العالمية مع انطلاق الرحلات الجوية إلى كل من محطات “كرابي” و”باتايا” في تايلاند، إضافة إلى “سانت بطرسبرغ” في روسيا.

ورفعت الوجهات الثلاث الجديدة إجمالي عدد محطات الناقلة إلى 115 وجهة في 53 دولة حول العالم، وتستهدف الشركة تشغيل رحلات يومية إلى الوجهات الثلاث الجديدة.

بدورها اتخذت طيران الإمارات خطوة مهمة في العودة إلى قدرتها الاستيعابية في أستراليا، وذلك بتعزيز خدماتها إلى كل من سيدني وملبورن، و ستستأنف الناقلة خدمة كرايستشيرش عبر سيدني، ما يوفر مساراً جديداً للأستراليين إلى نيوزيلندا جنوباً عبر بحر تسمانيا.

واعتباراً من 27 مارس القادم، ستزيد خدمة ملبورن من رحلتين إلى ثلاث رحلات يومية من مركز طيران الإمارات في دبي عبر سنغافورة، بالإضافة إلى ثالث خدمة مباشرة إلى سيدني اعتباراً من 1 مايو القادم.

– سياحة عجمان.

استعرضت دائرة التنمية السياحية بعجمان خلال اجتماعها السنوي مع مدراء عموم المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة، نتائج أداء القطاع السياحي في عام 2022 التي جاءت مشجعة، كما ناقشت خططها التطويرية لعام 2023.

وأظهرت النتائج زيادة في نسبة السياح القادمين من خارج الدولة بـ 26% خلال 2022 مقارنةً بعام 2021، وحققت الإيرادات الإجمالية للقطاع الفندقي نموا بحوالي 9% خلال العام الماضي مقارنةً بعام 2021.

ونجحت الإمارة في استقطاب العديد من المشروعات الجديدة التي كان آخرها افتتاح منتجع زويا الصحي في منطقة الزوراء، وهو أول منتجع 5 نجوم للعناية الصحية، إضافةً الى إعادة افتتاح متحف عجمان بحلته الجديدة، وافتتاح متحف مصفوت، فضلا عن العديد من المشروعات السياحية والفندقية الجديدة الأخرى.

– دبي للتسوق.

تقدم الدورة الـ 28 من مهرجان دبي للتسوق تخفيضات نهائية مع اقتراب اختتام هذا الحدث الترويجي والترفيهي المميز حيث يمكن للمتسوقين إعادة استكشاف العروض الترويجية الكبيرة والفعاليات الأخرى في جميع أنحاء دبي حتى 29 يناير الجاري.

وستقدم أكثر من 500 علامة تجارية تخفيضات كبرى على مجموعة كبيرة من المنتجات في أكثر من 2000 متجر في جميع أنحاء المدينة حيث سيحظى المتسوقون بفرصة أخيرة للاستمتاع بتخفيضات تتراوح ما بين 25 و90 بالمائة على الأزياء الأنيقة وملابس الأطفال والمنتجات العصرية ذات الجودة العالية وغيرها.

– مهرجان الشيخ زايد.

بدأ مهرجان الشيخ زايد استقبال زواره من 25 يناير الجاري حتى 25 فبراير المقبل، بعروض “إكستريم ويك أندز” التي تعود بحلة جديدة هذا العام مع استعراضات أكثر حماساً وتشويقاً ومرحاً يؤديها نخبة من السائقين والدراجين العالميين المحترفين.

وأعدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان هذا العام مسارات خاصة تم تصميمها بعناية ودقة فائقتين، لتناسب العروض الممتعة، من أجل منح زوار المهرجان تجربة لا تنسى مع أبرز النجوم العالميين في هذه الرياضات، التي ستمتع كافة الحضور والمشاهدين.

– مبادرات توعوية..

نفذ قسم الشرطة السياحية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبو ظبي مبادرات توعوية ضمن حملة أجمل شتاء بالعالم تهدف إلى التعريف بدور الشرطة السياحية والترحيب بالسياح القادمين للاستمتاع بالمخيمات الصحراوية في إمارة أبو ظبي.

ورحبت الشرطة السياحية بالسياح والزوار، وتم تعريفهم بدورها ، إلى جانب عرض فيلم وثائقي عبر الشاشات الإلكترونية الخاصة بالمخيمات والمكبرات الصوتية عن إنجازاتها مع توزيع برشورات توعوية بعدة لغات عالمية تضمنت نصائح وإرشادات بأهم القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة.