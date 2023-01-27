نشكركم على متابعتكم خبر “كيزاد” تستعرض البنية التحتية الحيوية في معرض ومؤتمر الصحة العربي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

تشارك مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، المركز المتكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي، في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 التي تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 30 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

وبحسب “وام”، تستعرض مجموعة كيزاد أمام زوار المعرض مجموعة واسعة من المزايا التنافسية التي توفرها إمارة أبوظبي لدعم عمليات الأبحاث والتصنيع والتوزيع، وذلك في ظل تنامي الطلب على تصنيع المنتجات الدوائية المحلية في أسواق منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبصفتها منطقة اقتصادية رائدة في دعم قطاع علوم الحياة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تستضيف مجموعة كيزاد حالياً العديد من مصنعي المنتجات الدوائية، والشركات العاملة في قطاع علوم الحياة، والمختبرات، وشركات التغليف والخدمات المساندة.

وتضم قائمة المؤسسات الرائدة التي اختارت كيزاد مقراً لها العديد من الأسماء الرائدة بما فيها “ائتلاف الأمل”، وشركة أدكان للصناعات الدوائية؛ ونيوفارما؛ وميديسال؛ والمختبر المرجعي الوطني؛ وشركة فارما تريد لتجارة الأدوية؛ وشركة جي 42 للرعاية الصحية التي أعلنت العام الماضي عن تطوير أحد أكبر المرافق الخاصة بإنتاج اللقاحات في كيزاد.

كما ستعرض مجموعة كيزاد خلال الحدث قدراتها الكبيرة وإمكاناتها الكفيلة بدعم النمو والابتكار ضمن منظومة علوم الحياة التي أسستها في قلب إمارة أبوظبي، وصُممت خصيصاً لدعم أنشطة التصنيع والخدمات اللوجستية والتعليم والتطوير فيكل ما يخص أعمال القطاع.

ويمتد مجمع علوم الحياة والرعاية الصحية التابع لمجموعة كيزاد حالياً على مساحة تصل إلى 1.6 كيلومتر مربع ، مدعوماً بقدرات ربط متعدد الوسائط عبر البر والبحر والجو والسكك الحديدية المزمع إنشاؤها، ويوفر المجمع للمتعاملين العديد من المزايا والحلول التي تضمن سهولة وسرعة تأسيس الأعمال، مثل توفير قطع الأراضي المجهزة بأفضل الخدمات والمرافق الجاهزة والمخصصة لتلبية متطلبات الشركات، بالإضافة إلى مرافق التخزين الضرورية لأعمال القطاع والتي تضم خيارات واسعة من المستودعات المبردة ضمن درجات حرارة متنوعة.

وتعزز المنظومة الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً لقطاع تصنيع الأدوية، كما تستفيد من الدعم المؤسسي المتميز الذي يشمل تيسير إجراءات الإصدار السريع للرخص والموافقات وتسجيل المنتجات.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي – مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد: ” ستسلط مجموعة كيزاد خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 الضوء على عروض القيمة لديها التي تسهم في تسريع النمو والابتكار في القطاع الطبي بالمنطقة. وتقوم المجموعة حالياً بصفتها محركاً رائداً لقطاع التصنيع، بدعم عمليات الشركات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية وذلك من خلال مجمع علوم الحياة التابع لها”.

وأضاف: ” بالإضافة إلى البنى التحتية الحيوية التي تشمل مرافق التخزين البارد، وتوظيف أحدث التقنيات مثل “بلوك تشين” في إدارة عمليات التوزيع السليم والآمن للقاحات، توفر مجموعة كيزاد لشركات الرعاية الصحية قنوات ربط متعدد الوسائط معأسواق عالمية تضم نحو 4.5 مليار مستهلك حول العالم “.

وبرزت القدرات الكبيرة التي تتمتع بها مجموعة كيزاد في القطاع من خلال الدور الحيوي الذي أدته ضمن “ائتلاف الأمل” الذي يتخذ من دولة الإمارات مقراً له، ويسهم في تسهيل توزيع ملايين الجرعات من لقاحات (كوفيد-19) حول العالم.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد خصصت مرافق تخزين مبرد تمتد على مساحة 19,000 متر مربع وقادرة على تخزين أكثر من 120 مليون جرعة لقاح (كوفيد-19)، كما تحرص على مواصلة توسيع مرافقها وخدماتها لتشمل منتجات دوائية حيوية أخرى.

ويوفر معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 منصة مثالية لأصحاب العلاقة في قطاع الرعاية الصحية لمشاركة آرائهم حولآخر تطورات القطاع بما يسهم في تطوير الرعاية الصحية للأجيال المقبلة .