نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الأرصاد لطقس الإمارات غداً الجمعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 يناير 2023 09:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته بأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب.

وحركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً يضطرب أحياناً مع السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:00، والمد الثاني عند الساعة 06:04، والجزر الأول عند الساعة 11:01، والجزر الثاني عند الساعة 23:17.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:16، والمد الثاني عند الساعة 01:59، والجزر الأول عند الساعة 08:08، والجزر الثاني عند الساعة 19:37.