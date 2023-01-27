نشكركم على متابعتكم خبر فريق إدارة “الطوارئ والأزمات” في أبوظبي يؤكد جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الحالة الجوية المتقلبة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 يناير 2023 07:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

عقد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي اجتماعاً أمس الأربعاء، برئاسة معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس الفريق، وبحضور أعضاء الفريق.

وبحسب “وام”، عرِضَ مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي خلال الاجتماع مستجدات المنخفض الجوي حسب التوجيهات الوطنية ، وتأثيره في إمارة أبوظبي، كما أوضح ممثِّل المركز الوطني للأرصاد مستجدات الحالة على الدولة والإمارة، وتم استعرِاضَ خطة الاستجابة المحلية للأحوال الجوية المعتمدة.

وخلُصَ الاجتماع إلى مجموعة من القرارات الاستراتيجية، حيث وجَّه فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، باستمرار حالة الاستعداد في الإمارة، كما أكَّد جاهزية الجهات المعنية حسب خطة الاستجابة المحلية للأحوال الجوية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مع الاستعداد لرفع مستوى الطارئ المحلي حسب تطوُّرات الموقف المستقبلية، على أن يَعقد الفريقُ اجتماعَه الثاني حسب الحاجة.

وأشاد معالي فارس خلف المزروعي بتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعمها المستمر لجميع الإمكانات التي تعزِّز جهود فِرق الاستجابة لأداء دورها الريادي في توفير الحماية للأفراد والممتلكات، مؤكداً أنَّ أعضاء الفريق على جاهزية عالية في تحقيق الأهداف والتطلُّعات وفقاً للخطط الداعمة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة على المستويين المحلي والاتحادي.

وأكَّد معاليه أهمية تكامل الأدوار بين فِرق الاستجابة للتعامل مع الحالة الطارئة، وتنسيق وتوحيد إجراءات التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ورفع وتطوير قدرات الاستجابة، والاستعداد والتعافي وفق منظومة الطوارئ الوطنية.

ووجَّه بأهمية مواصلة عمل الفريق على رفع الجاهزية والتأهُّب، وتحديث الخطط المعتمدة، وتعزيز العمل المشترك بين الجهات المحلية في الإمارة لضمان سرعة الاستجابة، ووضع الإجراءات وتطبيقها لتقليل فرص حدوث الأزمات.

ويعمل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على تنسيق جهود الجهات المحلية حسب خطة الاستجابة العامة للأحوال الجوية لإمارة أبوظبي، لتأكيد جاهزية الإمارة واستعدادها لمواجهة الحالة الجوية المتوقعة، والحدِّ من تداعياتها المحتمَلة.