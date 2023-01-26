نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يُهنئان رئيسة الهند بذكرى يوم الجمهورية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 يناير 2023 04:54 مساءً - متابعة – نغم حسن بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى فخامة دراوبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية. كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة دراوبادي مورمو.





