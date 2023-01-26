نشكركم على متابعتكم خبر شرطة عجمان تقدم إرشادات هامة لمستخدمي الدراجات النارية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 يناير 2023 04:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان، حملة “القيادة الآمنة لمستخدمي الدراجات النارية”. قدمت خلالها مجموعة من الإرشادات الهامة لمستخدمي الدراجات النارية.

وشددت شرطة عجمان على ضرورة ارتداء الخوذة والملابس المناسبة عند قيادة الدراجات، والانتباه والالتزام بسرعة الطريق.

وأكدت أهمية التأكد من سلامة المكابح والإطارات، والتزام السائق بمساره، والتأكد من حجزه بالكامل.