نشكركم على متابعتكم خبر الموارد البشرية والتوطين تدعو الشركات الخاصة للالتزام باشتراطات السلامة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 يناير 2023 12:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حثت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص، على أخذ الحيطة والحذر في الأعمال الخارجية. والحرص على سلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى مواقع العمل.

كما دعت الشركات إلى التأكد من الامتثال لكافة اشتراطات الأمن والصحة والسلامة المهنية خلال فترة التقلبات الجوية السائدة.

وجددت الوزارة دعوتها للشركات والأفراد للالتزام بالقوانين والتشريعات الخاصة بنظام الصحة والسلامة المهنية في دولة الإمارات. والاهتمام بضبط المخاطر واتخاذ التدابير الوقائية لمنع الحوادث والأمراض والإصابات المهنية. أو التقليل منها إلى الحد الأدنى، لا سيما في ظل الأجواء الماطرة.

وشددت الوزارة في بيان صادر اليوم، على أهمية حرص الشركات على توفير بيئة عمل صحية وآمنة. وتعزيز وعي العمال حول متطلبات السلامة في الظروف المناخية الطارئة.

وأكدت التزامها بالتنسيق والتواصل والمشاركة مع كافة الجهات المعنية، وحرصها على نشر التعليمات والتوجيهات والمبادئ الإرشادية الضرورية. للحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين في الدولة وفق متطلبات مواصفات الصحة والسلامة المهنية.