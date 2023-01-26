نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يُهنئان حاكم أستراليا بذكرى يوم بلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 يناير 2023 11:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، فخامة الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا، وذلك بمناسبة ذكرى يوم أستراليا. ‎ كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الجنرال ديفيد هيرلي.





