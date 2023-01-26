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نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يُهنئان حاكم أستراليا بذكرى يوم بلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 يناير 2023 11:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، فخامة الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا، وذلك بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.
كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الجنرال ديفيد هيرلي.