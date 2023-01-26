نشكركم على متابعتكم خبر نظراً للأحوال الجوية.. القرية العالمية تغلق أبوابها اليوم الاربعاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 يناير 2023 08:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

قررت القرية العالمية إغلاق أبوابها اليوم الأربعاء 25 يناير، نظراً للأحوال الجوية المتقلبة، وبالتعاون مع الجهات المختصة.

وقالت القرية العالمية في بيان صارد عنها: “نشارك ضيوفنا خيبة أملهم، إلا أن الحفاظ على سلامة جميع ضيوفنا هي أولويتنا الرئيسة”.

وستعلن القرية العالمية عن المزيد من العروض العالمية المستوى في القرية العالمية خلال الأسابيع والأشهر القادمة.