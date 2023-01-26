اخبار الخليج / اخبار الإمارات

نظراً للأحوال الجوية.. القرية العالمية تغلق أبوابها اليوم الاربعاء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نشكركم على متابعتكم خبر نظراً للأحوال الجوية.. القرية العالمية تغلق أبوابها اليوم الاربعاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 يناير 2023 08:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

قررت القرية العالمية إغلاق أبوابها اليوم الأربعاء 25 يناير، نظراً للأحوال الجوية المتقلبة، وبالتعاون مع الجهات المختصة.

وقالت القرية العالمية في بيان صارد عنها: “نشارك ضيوفنا خيبة أملهم، إلا أن الحفاظ على سلامة جميع ضيوفنا هي أولويتنا الرئيسة”.

وستعلن القرية العالمية عن المزيد من العروض العالمية المستوى في القرية العالمية خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

 



            

محمد بن راشد ومحمد بن زايد

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا