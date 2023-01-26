نشكركم على متابعتكم خبر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية 26 فبراير على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 يناير 2023 08:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

ينطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في مهمة “سبيس إكس كرو 6″، إلى محطة الفضاء الدولية 26 فبراير المقبل في تمام الـ11.07 صباحاً بتوقيت الإمارات من المجمع “A39” بقاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية، بحسب ما أعلنته وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” خلال مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء.

وقال النيادي: إن المهمة تستمر لـ 6 أشهر ولدينا الكثير من التجارب للعمل عليها مع الطاقم المشارك، وسنقوم بمهمة عمل جماعية رائعة تعكس التكامل بين ثقافاتنا المتنوعة على متن المحطة الدولية.

وأضاف النيادي: كلنا نكمل بعضنا البعض..لدينا ثقافات، خلفيات ولغات مختلفة، إلا أن هذا لم يعق تواصلنا حتى في التدريب على الإجراءات الطارئة.. قمنا بمهمة جماعية لتعليم بعضنا البعض…لذا، سنقوم بمهمة جماعية رائعة.

وأشار النيادي إلى أن التجارب على متن المحطة الدولية متنوعة وتتضمن انشطة طبية والعديد من الابحاث التي تتعلق بالعلوم الاخرى.