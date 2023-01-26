نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 يناير 2023 07:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم وتتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب الركامية مثيرة للغبار، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.

وأوضح المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:11 والثاني عند الساعة 05:30 والجزر الأول عند الساعة 10:06 والثاني عند الساعة 22:45.

وأشار إلى أن بحر عمان سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:10 والثاني عند الساعة 01:23 والجزر الأول عند الساعة 18:56 والثاني عند الساعة 08:08.