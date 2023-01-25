نشكركم على متابعتكم خبر بلديات مدن الشارقة وخورفكان وكلباء ترفع العلم الأحمر على الشواطئ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 يناير 2023 07:58 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

رفعت بلديات مدن الشارقة وخورفكان وكلباء العلم الأحمر على شواطئها وذلك نتيجة لعدم استقرار حالة الطقس، كما أن فرق العمل لدى تلك البلديات أكدت جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية غير المستقرة، وذلك من خلال تجهيز الآليات والعدد الكافي من العمال من أجل سحب تجمعات المياه في الطرق والمناطق المنخفضة.

كما دعت تلك البلديات إلى ضرورة التواصل والإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار أو لأي أضراراً أخرى.

فيما دعا مركز الأرصاد الوطني إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على مناطق متفرقة تؤدي الى تدني الرؤية الافقية وتطاير بعض الأجسام الصلبة.